Объем активов физлиц на брокерском обслуживании достиг 7,7 трлн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем активов физических лиц на брокерском обслуживании в третьем квартале 2021 года достиг 7,7 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России.

В свою очередь, оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях выросла до 7,3 трлн рублей (+10% за квартал).

При этом темп прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за квартал был низким, в том числе за счет ускоренного закрытия ранее открытых счетов. "Прирост объема активов на ИИС происходил в основном за счет нетто-взносов, а совокупный портфель ИИС достиг 0,5 трлн рублей. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании за квартал сократилась с 25 до 23%, а в доверительном управлении - с 72 до 68%", - следует из материала регулятора.

Доля физических лиц в структуре биржевых торгов выросла на фоне высокого интереса к российским и иностранным акциям. "Нетто-покупки инструментов оставались высокими, при этом основной спрос приходился на российские и иностранные акции, а также облигации резидентов. Остатки валюты на брокерских счетах существенно не изменились", - также констатировал ЦБ РФ.