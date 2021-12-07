Биржевая цена бензина Аи-92 7 декабря снова превысила 50 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина Регуляр-92 на биржевых торгах во вторник выросла на 2%, до 50,05 тыс. рублей за тонну, бензина Премиум-95 - на 2,1%, до 51,06 тыс. рублей за тонну, следует из данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Остальные виды нефтепродуктов также дорожали на бирже во вторник, за исключением СУГ. Так, межсезонный дизель поднялся в цене на 1,13%, до 51,34 тыс. рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 0,4%, до 58,5 тыс. рублей за тонну.

Цена на СУГ снизилась на 0,7%, до 29,7 тыс. рублей за тонну.