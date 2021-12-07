Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании компании "Роскадастр"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр".

Документом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", а также акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризация - БТИ".

Как отметили ранее в Росреестре, объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит создать систему одного окна для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг ведомства в электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов. Кроме того, объединение будет способствовать созданию "Национальной системы пространственных данных".

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Роскадастр станет оператором информационных систем Росреестра.

Органами управления компании станут наблюдательный совет, члены которого будут назначаться кабмином на пять лет, правление, срок полномочий членов которого будет определен уставом компании, и генеральный директор, назначаемый сроком на пять лет правительством по представлению руководителя Росреестра, согласованному с наблюдательным советом.