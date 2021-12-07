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Додон обсудил с Козаком сотрудничество между бизнесменами России и Молдавии

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономических связей между странами

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Созданный при поддержке общественной организации "Деловая Россия" Молдавско-российский деловой союз должен стать связующим звеном между бизнесменами двух стран. Как написал во вторник его глава Игорь Додон на своей странице в Facebook, эту тему он обсудил на встрече с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который также является спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономических связей между нашими странами. В этом контексте была особо подчеркнута роль делового союза, который станет связующим звеном между бизнесменами Молдовы и России. Мы будем в первую очередь привлекать российских инвесторов в нашу страну, а также помогать продвижению интересов молдавского бизнеса в России", - сообщил Додон.

По его словам, Козак приветствовал планы этой организации. Молдавско-российский деловой союз был создан в этом году совместно с "Деловой Россией". Ранее Додон отказался от депутатского мандата и объявил о решении покинуть пост руководителя Партии социалистов Республики Молдова, которой будет управлять коллегиальный орган.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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