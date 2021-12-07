Нижегородские власти на 11% увеличат объем субсидий на покупку сельхозтехники в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в 2021 году направили 360 млн рублей субсидий аграриям на возмещение затрат, связанных с покупкой новой техники. В 2022 году на это направят 400 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В современном мире сельское хозяйство становится высокотехнологичной отраслью, где от используемого оборудования зависит производительность труда и эффективность работы сельхозпредприятий. Благодаря субсидиям, выделенным аграриям в рамках региональной программы поддержки, приобретено 565 единиц техники и оборудования на сумму 3 млрд рублей. С учетом серьезной востребованности этой программы на следующий год мы заложили в бюджете на технику более 400 млн рублей субсидий", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

В правительстве добавили, что в 2021 году нижегородские аграрии на обновление техники получили 360 млн рублей. Региональной программой предусмотрено возмещение сельхозпроизводителям до 50% затрат на покупку техники и оборудования.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что благодаря господдержке закупили тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевные комплексы, зерносушильное оборудование. "В последние годы сельхозпроизводители региона активно занялись обновлением машинно-тракторного парка. С начала этого года сельхозорганизации и фермерские хозяйства приобрели более 1 тыс. единиц различной техники и оборудования на сумму свыше 4 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2020 году", - цитирует пресс-служба Денисова.

Всего на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2021 году будет направлено 4,8 млрд рублей областных и федеральных субсидий.