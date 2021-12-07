Госдума одобрила в I чтении возможность дистанционного обращения за компенсацией вкладов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности вкладчиков обанкротившихся банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дистанционно, в том числе через портал "Госуслуги", а также о возможности получения соответствующих выплат сразу на карту "Мир". Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас для получения выплаты страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) необходимо личное обращение вкладчика с предъявлением документа, удостоверяющего личность, в АСВ или уполномоченный им банк-агент. Законопроект устанавливает возможность обращения в АСВ в электронной форме, в том числе с использованием портала "Госуслуги".

Разработка законопроекта предусмотрена планом по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающим обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций.

Законопроект устраняет необходимость идентификации личности заявителей исключительно по паспорту (или иному документу, удостоверяющему личность заявителя при личном обращении), в том числе прямо предусматривающие использование портала госуслуг. Документ устанавливает порядок обращения вкладчиков с требованием о выплате возмещения по вкладам, направляемым в электронной форме, а также порядок подтверждения личности обратившегося лица и тип электронной подписи, необходимой для подписания такого обращения. Также законопроект предусматривает возможность направления страхового возмещения в безналичной форме по реквизитам национального платежного инструмента (карты "Мир") в рамках национальной системы платежных карт, что расширяет способы получения страхового возмещения по вкладам.

Законопроектом предусмотрено поэтапное введение в действие его отдельных положений.