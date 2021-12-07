Госдума одобрила в I чтении проведение в РФ эксперимента по созданию "бондовых складов"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить полномочия правительства РФ на определение порядков, сроков и условий проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела. Документ инициирован правительством РФ.

В соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 5 апреля 2021 года, государствам - членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложено провести эксперимент в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами через интернет и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в международных почтовых отправлениях или перевозчиком, либо иностранных товаров, реализуемых физлицам через интернет с таможенного склада.

Сейчас законодательством РФ не предусмотрена возможность реализации товаров физлицу, приобретающему товары на зарубежной интернет-площадке, со склада, находящегося на территории РФ. Отсутствует возможность реализации концепции "бондового склада", в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках, указывают в кабмине.

В связи с этим предлагается наделить правительство полномочиями по определению порядка, сроков и условий проведения экспериментов по совершению таможенных операций для последующего приобретения физлицами в рамках международной электронной торговли и пересылаемых по почте категорий товаров, участвующих в экспериментах, мест их проведения, порядка уплаты таможенных платежей, порядка проведения таможенного контроля, а также обстоятельств, до наступления которых такие товары находятся под таможенным контролем и при наступлении которых таможенная процедура таможенного склада завершается.

Правительство также определит порядок подготовки отчетов о результатах экспериментов.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.