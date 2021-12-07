Reuters: BMW планирует увеличить продажи полностью электрических автомобилей к 2025 году

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Германский автогигант BMW планирует продать 2 млн полностью электрических автомобилей к 2025 году. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Компания отметила, что на данный момент объем продаж уже составил 1 млн электромобилей, в которые входят полностью электрические и гибридные модели. "Около 70% проданных автомобилей были гибридными. Мы считаем, что они будут играть важную роль для клиентов, не имеющих свободного доступа к зарядным устройствам", - подчеркнул член совета директоров BMW Питер Нота. По его словам, продажи электромобилей в ноябре были ниже показателя за аналогичный период прошлого года из-за нехватки полупроводниковых чипов при производстве машин.

Автопроизводитель давно выступает против того, чтобы сосредоточиваться исключительно на производстве полностью электрических автомобилей. Кроме того, компания борется с запретами на покупку транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

BMW планирует продавать не менее 50% полностью электрических моделей к 2030 году. Производитель особо отметил, что отсутствие зарядной инфраструктуры является главным препятствием для расширения спроса на электромобили среди потребителей.