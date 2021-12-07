Кувшинников: выпуск молока в Вологодской области достигнет в 2021 году 600 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Объем производства молока в Вологодской области достигнет в этом году рекордного показателя в 600 тыс. тонн. Около 170 тыс. тонн ежегодно поставляется в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы страны, сообщил во вторник журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы каждый год ставим рекорды по производству молока. В этом году будет около 600 тыс. тонн молока, вновь рекордный показатель (в 2020 году валовый надой молока составил 586,3 тыс. тонн). Все молоко поставляем для производства высококачественных молочных продуктов", - сообщил губернатор.

По его словам, 55% оборота предприятий сельского хозяйства - это производство молока и молочной продукции, поэтому молочное животноводство - это безусловный приоритет региональной экономики. Рост обеспечивает региональный бренд №1 - вологодское сливочное масло. Его могут производить только пять вологодских предприятий и только из сырья на территории Вологодской области. Его производится 7,5 тыс. тонн в год, а потребность федеральных продуктовых сетей - 45 тыс. в год. Ежедневно в Китай отгружается по 30 тонн вологодского мороженого.

Вологодские продукты объединены единым брендом - "Настоящий вологодский продукт". Сейчас 3,5 тыс. видов продукции от почти 220 предприятий региона выпускаются под этим брендом. Их качество контролируется в независимых сертифицированных лабораториях в рамках системы добровольной сертификации. "Наш якорный продукт - вологодское масло и молочные продукты, но, кроме этого, это мясные деликатесы, вологодское варенье, свежезамороженные ягоды, колбасные и кондитерские изделия - спектр продукции колоссальный. Объем производства вологодских продуктов ежегодно растет на 10-15%. Уже открыто более 200 магазинов "Настоящего вологодского продукта" в Вологодской области и в 14 регионах РФ", - сообщил Кувшинников.

Около четверти производимого молока и молочной продукции, примерно 170 тыс. тонн, ежегодно поставляется на рынки крупнейших мегаполисов страны - в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. В Вологодской области производится вдвое больше от потребности яиц, картофеля и овощей, что также поставляется в другие регионы страны, отметил глава региона. "Меры господдержки сельского хозяйства в этом году беспрецедентные - 3,4 млрд рублей. Эти меры позволят нам строить новые производства и модернизировать их, строить современные доильные залы, все это обеспечивает увеличение объемов производства. На севере выживают огромные сельзхозкомплексы, которые обладают всем набором техники и технологий, чтобы содержать огромные стада животных. Фермерам мы обеспечиваем выход на рынки со своей продукцией, но 98% объемов производства - это крупные сельхозпредприятия", - подытожил Кувшинников.