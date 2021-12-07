Правительство к февралю подготовит программу по импортозамещению в геологоразведке

КИМРЫ /Тверская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с Минпромторгом к февралю подготовит программу по импортозамещению технологий в сфере геологоразведки, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Сегодня обсуждали с коллегами большие программы импортозамещения в геологоразведке. Договорились вместе с Минпромторгом утвердить такую программу по ключевым элементам, в каких сегодня имеется критическая зависимость от иностранного программного обеспечения, иностранного оборудования", - сказала она.

По словам вице-премьера, программа будет подготовлена к утверждению в феврале. Абрамченко также не исключила, что для реализации программы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

Абрамченко отметила, что в российской геологоразведке используется "пестрая палитра" оборудования. "Если говорить, например, о геофизических исследованиях в шахтах, то там до 75% - это отечественное оборудование. Если говорить о других направлениях - практически 100% зависимость от импорта. Это недопустимо, это критически уязвимое для нас направление", - подчеркнула она.