Реализация эксперимента по снижению выбросов CO2 на Сахалине может начаться в 2022 году

КИМРЫ /Тверская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 8 декабря рассмотрит законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных регионах России. При этом реализация эксперимента в Сахалинской области может начаться в 2022 году, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Со следующего года. Он будет реализовываться до 2028 года. А углеродная нейтральность в отдельно взятом субъекте, в Сахалинской области, ожидается к концу 2025 года", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Абрамченко напомнила, что правкомиссия по законопроектной деятельности 6 декабря одобрила законопроект об эксперименте. "И мы выносим его в среду на заседание правительства. Надеюсь, он будет одобрен", - добавила вице-премьер.

Говоря о распространении эксперимента на другие субъекты РФ, Абрамченко отметила, что такая возможность в законопроекте предусмотрена. "Мы предусмотрели такую возможность через поправки в этот закон о сахалинском эксперименте, где будут для каждого региона разработаны свои программы. Общая базовая модель такая: есть регулируемые организации, есть орган, который координирует, - это Минэкономразвития, есть уполномоченные органы в регионе. И создается для каждого региона своя программа по достижению углеродной нейтральности", - пояснила вице-премьер.

Об эксперименте на Сахалине

В январе правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.