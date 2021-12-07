Дрозденко: Приморск перспективнее Усть-Луги для переноса Большого порта Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Перенос мощностей Большого порта Санкт-Петербурга в Приморск является более перспективным проектом, чем в Усть-Лугу. Такое мнение выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник на пресс-конференции в Петербурге.

"Пока рассматриваются две территории - это либо Усть-Луга, либо Приморск. И там, и там есть плюсы и минусы. <…> Приморский проект более перспективен, но пока не понятно, на сколько нужно тогда расширять существующие границы Приморского порта. А это тоже вызывает определенные вопросы у местных жителей", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время не известно, будут ли перенесены все мощности порта. "Я бы считал, что есть определенные грузы, которые надо, конечно же, из Петербурга переносить. Это, например, опасные грузы, химические грузы, нефтеналивные грузы, минеральные удобрения", - сказал он.

По словам Дрозденко, сейчас проводятся расчеты и переговоры, какие мощности будут перенесены. Существует возможность комбинированного переноса, когда часть грузов уйдет в Усть-Лугу, а часть - в Приморск.

Ранее совладелец компании "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев попросил президента России Владимира Путина поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга с перемещением портовых мощностей в Усть-Лугу, чтобы построить на 600 га освободившейся портовой территории новый жилой квартал. Дрозденко в качестве основной площадки для переноса мощностей порта предложил развивающийся портовый комплекс в Приморске.

Тема переноса порта была затронута на совещании по развитию петербургского транспортного узла у президента 26 июля этого года.