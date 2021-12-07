Трутнев пригласил Республику Корея участвовать в развитии Курильских островов

ТАСС, 7 декабря. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пригласил Республику Корея к участию в развитии Курильских островов, где будет создан максимально льготный преференциальный режим. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Дальний Восток открыт для инвестиций, для совместной работы с иностранным бизнесом, правительство РФ создает условия для работы инвесторов. На Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы - территории опережающего развития, свободный порт. Преференциальный режим нового типа с особым налоговым режимом будет создан для Курильских островов, инвесторы получат новые возможности для ведения бизнеса и запуска проектов. Мы приглашаем корейскую сторону участвовать в развитии Курильских островов", - сказано в сообщении по итогам заседания Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С российской стороны комиссию возглавляет Юрий Трутнев, с корейской - вице-премьер - министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Трутнев в рамках встречи обратил внимание на восстановление двустороннего товарооборота, который по итогам девяти месяцев этого года вырос почти на 60%, до $21,93 млрд. "В этом году есть все шансы выйти на исторический максимум - $30 млрд", - заметил он.

По словам корейского министра, Россия является для Республики Корея важным и надежным партнером в области экономики и культуры.