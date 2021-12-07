"Согаз" предупредил о новом виде мошенничества в сфере закупок

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" совместно с рядом крупных организаций, занимающихся оказанием услуг в различных сферах бизнеса, выявила новый вид мошенничества в области закупок, говорится в сообщении страховщика.

Речь идет о ситуациях, когда злоумышленники, представляясь работниками крупных компаний, направляли в различные организации предложения об участии в конкурсе на оказание услуг. Затем эти организации получали "уведомления" о том, что по итогам якобы проведенной оценки их коммерческое предложение признано лучшим и компания выбрана исполнителем по данной закупке. К направленным "уведомлениям" прилагался однотипный комплект документов - извещение о закрытом запросе котировок, анкета, техническое задание и заявка. Если компания, якобы победившая в конкурсе, отвечала на эти письма, злоумышленники просили направить учредительные документы, а также приобрести "сертификат надежности бизнеса", ссылаясь на то, что его наличие является одним из обязательных условий конкурса.

"В текущем году в "Согаз" поступило несколько десятков писем от руководителей организаций, которые получили подобные "уведомления". Во всех случаях попытки хищений удалось предотвратить", - отметили в компании.

По итогам проведенных разбирательств служба безопасности "Согаза" подала заявление в правоохранительные органы, передав все собранные материалы о преступной деятельности. В настоящее время по данному заявлению проводится проверка указанных фактов.