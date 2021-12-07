Титов: государство должно взять риски невозврата кредитов в поддержку бизнеса в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государство должно взять на себя 100% рисков невозврата кредитов, которые выдают бизнесу банки в качестве мер поддержки в пандемию коронавируса. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"Проблема в том, что администрируют кредиты, которые в общем-то в программе поддержки бизнеса, частные банки. Они, естественно, вынуждены думать о рисках невозврата кредитов, поэтому они предъявляют дополнительные требования по гарантиям - большие, чем предусмотренные мерами поддержки, а это неправильно. <…> Здесь государство должно на себя взять не 75%, а все 100% рисков невозврата, тогда это будет работать", - сказал Титов в ответ на вопрос о сложностях бизнеса при получении поддержки в пандемию.

Он привел в пример "нулевой" кредит - одну из первых мер поддержки, которая была введена в пандемию. "Вообще не сработало, потому что банки не были заинтересованы в такой рисковой ситуации выдавать кредиты. За этим к вам приходят клиенты, которые попали в список наиболее пострадавших отраслей. Какие гарантии возврата?" - пояснил омбудсмен.