Эксперт опровергла заявление Зеленского о стабильности в энергетике

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии проблем в энергетической сфере страны не соответствует реальному положению дел. Такое мнение высказала бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец, комментируя заявление Зеленского, сделанное во время его выступления в парламенте.

Президент заявил, что Украина в этом году впервые избежала энергетического кризиса, ограничений в энергоснабжении и значительного роста тарифов. По его словам, Киеву "удалось сохранить стабильность в энергетике, сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, а цены на электроэнергию для населения государства даже снизить".

"Очень хотелось бы, чтобы все было именно так", - написала эксперт во вторник в Facebook. Однако, по ее словам, "было ощущение, что президент говорил не об Украине", поскольку цифры говорят об обратном. "Мы (Украина) все еще импортируем энергоресурсы, и в больших объемах, и даже те, которые когда-то Украина успешно экспортировала", - подчеркнула экс-министр.

По ее данным, Украина полностью зависима от иностранного ядерного топлива. "Ядерное топливо (ТВС) - 100% импортируется, из которых около 40% - из Российской Федерации и 60% - из США", - констатировала она. Кроме того, импорт сжиженного газа составляет 81%, дизтоплива - 83%, бензина - 55%, при этом львиная доля нефтепродуктов поставляется из Республики Беларусь и Российской Федерации, перечислила Буславец.

Она привела также ряд других данных, которые характеризуют зависимость Украины от импорта энергоресурсов. Страна закупает 44% угля, 43% нефти и 34% природного газа. "И даже электроэнергию в последние годы мы импортируем до 2%, хотя всегда были экспортно ориентированной страной", - отметила эксперт.