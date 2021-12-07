Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,55-1,66%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский рынок во вторник продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,66%, до 3873,20 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,55%, до 1647,14 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:09 мск снизился на 0,41%, до 73,89 рубля, евро - на 0,78%, до 83,09 рубля.

Во вторник российский рынок акций торговался в плюсе, несмотря на сохранение геополитической напряженности. "Поводами для покупок выступили улучшившиеся внешние настроения и повышение цен на нефть. Информация о том, что омикрон-штамм коронавируса более смертоносен, чем другие разновидности патогена, не подтверждается", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На этом фоне нефть нацелилась на ценовой рубеж $75 за баррель Brent. Рост сырьевых цен сдерживало укрепление доллара США - индекс DXY достиг уровней вблизи 96,5 пункта, также пояснил эксперт.

Рынок акций

Локомотивом роста индекса Мосбиржи (+1,2%) во вторник выступил нефтегазовый сектор ("Газпром": +0,1%; "Новатэк": +3,2%; "Лукойл": +1,6%; "Роснефть": +2,2%; "Сургутнефтегаз": +2,1%; "Татнефть": +1,5%), который заметно упал днем ранее, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. На фоне спада нервозности вокруг омикрон-штамма подросли и бумаги перепроданного транспортного сектора ("Аэрофлот": +2,6%).

Слабее остальных выглядел финансовый сектор (Сбер: -1,3%; TCS Group: -2,2%), что выражено в сохранении консервативных настроений нерезидентов относительно последующей динамики отечественного финансового рынка, пояснил Жильников.

Прогноз на завтра

Завтра российский рынок может отыгрывать итоги переговоров президентов РФ и США. "Если сторонам удастся найти точки соприкосновения хотя бы по части вопросов, рублевые активы получат стимул для укрепления", - считает Александр Бахтин.

В глобальном разрезе в фокусе внимания останутся риски пандемии, угроза дефолтов в строительном секторе КНР, сигналы мировых ЦБ и макростатистика. "Председатель ЕЦБ Лагард в среду выступит с речью. Цены на нефть завтра могут испытывать волатильность в свете выхода данных по запасам сырья в США от API и EIA. Также инвесторы обратят внимание на краткосрочный прогноз EIA по ситуации на рынках энергоносителей, первую оценку ВВП Японии за третий квартал 2021 года, число открытых вакансий на рынке труда США за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS) за октябрь", - рассказал Бахтин.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 8 декабря может формироваться в пределах 3785-3900 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару -73,8-75 рублей.