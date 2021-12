С задержанного в Дании судна РФ сняли арест

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Западный апелляционный суд Дании принял решение о снятии ареста с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", которое было задержано датской стороной 1 ноября во время его нахождения на рейде порта Скаген. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Дании.

"В ходе судебного заседания было подчеркнуто, что российское судно является государственным и находилось на пути к проведению океанографической научной экспедиции, что классифицируется как цель некоммерческого характера. В этой связи применение в его отношении ареста не допускается, - отметили в посольстве. - НИС "Академик Иоффе" о таком решении датского суда извещен.

"Академик Иоффе" был задержан датскими властями 1 ноября на рейде порта Скаген, изъяты судовые документы. Посольством были получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипломатическая миссия была в контакте с МИД Дании. На борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт.

Размер иска компании One Ocean Expeditions Ltd., на основании которого в Дании задержано судно, составлял 40 млн датских крон ($6,22 млн). Канадская компания обосновывает свой иск тем, что ей пришлось прервать начавшийся арктический круиз, а также отменить все остальные запланированные после того, как в 2018 году судно "Академик Иоффе" село на мель и находилось в таком положении в течение нескольких часов. По мнению компании, авария произошла по вине экипажа, в частности из-за того, что должным образом не были изучены морские карты. До этого One Ocean Expeditions Ltd. подала иск против судовладельца, однако так и не смогла взыскать с него требуемую сумму. Обеспечительный арест она сочла мерой, которая поможет ей добиться возмещения убытков. Суд в датском Хьёрринге удовлетворил ходатайство канадской компании.

Ранее уже была попытка наложить обеспечительный арест на российское судно "Академик Иоффе" во время его пребывания в Португалии, однако ему удалось отплыть еще до объявления судебного решения. Поэтому свое решение датский суд принял без предварительного уведомления российской стороны. Капитан "Академика Иоффе" выразил протест против ареста судна, заявив, что оно является сугубо научным, а находившиеся на борту люди - члены экипажа и ученые. По словам капитана, ему известно о посадке судна на мель у берегов Канады, однако он полагал, что инцидент исчерпан.

Согласно решению суда, принятому в начале ноября, "Академик Иоффе" должен был оставаться в Дании до тех пор, пока владелец не предоставит обеспечение по иску канадской компании. Суд отметил, что судно располагает запасами еды, воды и топлива на 60 дней.