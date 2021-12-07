Кассовые сборы российских кинотеатров превысили 30 млрд рублей за девять месяцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Доходы кинопрокатчиков в России по итогам первых девяти месяцев 2021 года составили 30,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник эксперт в области кино, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева.

"По итогам девяти месяцев 2021 года кассовые сборы достигли 30,5 млрд рублей. 2021 год может превзойти рекордный 2019 год только по количеству проданных в сентябре билетов - 11,8 млн. Это на 2,2% больше сентябрьского показателя двухлетней давности, что обеспечило прирост в денежном выражении на 16,1% - до 3,41 млрд рублей", - сказала эксперт.

По ее словам, отечественный кинопрокат в этом году перешел в статус "пациент скорее жив, чем мертв". Но успех 2019 года пока повторить не удается: тогда общие сборы кинопроката России выросли до 55,5 млрд рублей, в то время как в 2020 году совокупные кассовые сборы составили лишь 22,8 млрд рублей.

"При действующих пандемических ограничениях цифры впечатляют. Люди соскучились по кинотеатрам, к тому же большие премьеры были отложены как раз на осень этого года", - отметила Лемешева.

Новый лидер киноиндустрии

Говоря о том, кто стал лидером мировой киноиндустрии в этом году, Лемешева отметила, что с начала пандемии у Голливуда появился конкурент в виде китайской киноиндустрии. Второй год подряд американское кино не может вернуть первенство по показателям национальных кинорынков.

Кассовые сборы китайского кинопроката в 2021 году по состоянию на конец октября составили около $6,9 млрд, превзойдя более чем в два раза прошлогодний показатель. Сборы кинотеатров в США на октябрь 2021 года составили $2,8 млрд. Американский кинорынок только за 2020 год потерял 80% годовых доходов и пока не вернул утраченных позиций.

Мировые чемпионы кинопроката

Китайские военная драма "Битва на озере Чанцзинь" ($899,2 млн) и комедия "Привет, мама!" ($822 млн) заняли два первых места в рейтинге самых кассовых картин в мире. Лидеров не смогли догнать даже голливудские звезды - Дэниэл Крэйг, в последний раз надевший смокинг Джеймса Бонда в долгожданном экшене "Не время умирать" ($764,8 млн), и Вин Дизель с новой частью "Форсажа" ($726 млн). Как отметила Мария Лемешева, в 2020 году самую большую кассу также собрал китайский фильм - "Восемь сотен" с бокс-офисом $472 млн.

Выбор российского зрителя

По словам эксперта, лидером проката в РФ стал боевик по комиксам Marvel "Веном 2", заработавший 2,3 млрд рублей. Он обошел вторую часть "Последнего богатыря" (2,1 млрд рублей). Третье место занял фантастический блокбастер Дени Вильнева "Дюна", который собрал в РФ 1,5 млрд рублей.

Успех картины "Последний богатырь: Корень зла" Мария Лемешева назвала феноменальным. Несмотря на ограничения по посещаемости, фильм заработал больше, чем главный хит 2018 года "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (1,8 млрд рублей) и спортивная мелодрама "Лед 2", занявшая второе место в рейтинге бокс-офиса по итогам 2020 года (1,5 млрд рублей). Картина уступила лишь самым кассовым фильмам 2019-го и 2020-го годов - военному боевику "Т-34" (2,3 млрд рублей) и комедии "Холоп" (3,2 млрд рублей).

Несмотря на солидные цифры бокс-офиса, многие отечественные и зарубежные кинопремьеры были отложены до 2022 года. "Не только кинорелизы, но и многие концерты и шоу перенесены на следующий год, в том числе и церемония вручения нашей традиционной премии "Событие года", которая всегда объединяла лучших из лучших творцов отечественного кинематографа, кого любит и ценит зритель. Мы сознаем ответственность перед коллегами по индустрии - гостями премии. Заботясь об их безопасности, приняли решение о переносе мероприятия на следующий год. Но мы обязательно отметим лауреатов 2021 года, и они получат заслуженные награды", - подчеркнула киноэксперт.

Доходы онлайн-кинотеатров

Крупнейшие видеостриминги развиваются независимо от доходов кинотеатрального проката и формируют свой отдельный рынок за счет сериалов и полнометражных онлайн-проектов. По словам Марии Лемешевой, выручка стриминг-гиганта Netflix в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 16% - до $7,5 млрд. Число платных подписчиков Netflix увеличилось на 4,4 млн - до 214 млн. Доходы онлайн-кинотеатра HBO Max составили $3,1 млрд, показав годовой рост на 32%. Подписчиков HBO Max стало 69,4 млн - на 12,5 млн больше, чем в прошлом году.

Тенденция роста наметилась и в российском видеостриминге. По итогам 2020 года платящая аудитория российских онлайн-кинотеатров достигла 8,5 млн человек. К июню 2021 года таких подписчиков стало уже 9,4 млн. В первом полугодии 2021 года рынок онлайн-кинотеатров в России увеличился на 40% и составил 18,3 млрд рублей, 89% доходов российский видеостриминг получил от платной подписки, а в 2020 году этот показатель составил 82%.

Лидером рейтинга российского видеостриминга остается сервис ivi с долей на рынке 29%. На втором месте - КиноПоиск HD с 16%, далее следует Okko, чья доля рынка составляет 15%.

Спрос на российское кино за рубежом

Как рассказала главный редактор "КиноРепортера", анализ крупных проектов, снятых в России в последние годы, подтверждает, что почти все они обладают экспортным потенциалом.

"В какой-то мере сыграл на руку вынужденный простой западных производителей из-за куда более жестких по сравнению с Россией пандемийных ограничений. Спрос на российский контент за границей становится устойчивым трендом. Причем способствуют этому не только локдауны, но еще и переориентация российского кинопроизводства на создание продукта с учетом интересов международной аудитории", - пояснила эксперт.

Сборы российских фильмов в прокате за рубежом в первом полугодии 2021 года составили $11,9 млн. По сравнению с первым полугодием 2020 года ($8,9 млн) наметился рост на 34%. Самым успешным отечественным фильмом в зарубежном прокате по итогам 2021 года оказалась фестивальная драма "Уроки фарси", снятая совместно с Белоруссией и Германией. Всего картина собрала $6,1 млн, из них $5,5 млн - в Китае.

Прокат vs онлайн-кинотеатры

"Онлайн-кинотеатры конкурируют между собой, но не с прокатом. Это два параллельных рынка, две реальности, которые влияют на аудиторию. Человек покупает билет в кино и в то же время подписан на стриминговый сервис. И главное - потребности зрителей в качественном кино устойчиво растут", - заключила эксперт.