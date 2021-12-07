Район Цзяндун на Хайнане начал оказывать услуги лизинга судов иностранным заказчикам

ХАЙКОУ, 7 декабря. /ТАСС/. Первая сделка о лизинге морских судов иностранному заказчику была совершена в перспективном районе Цзяндун города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил информационный портал "Хайвайван".

По его данным, услуги лизинга предоставляются компанией SPDB Financial Leasing посредством учрежденной в Хайкоу для реализации проекта компании специального назначения (SPV). Отмечается, что груз и фрахтователь находятся за рубежом. Проект предусматривает лизинг четырех сухогрузов, общая стоимость сделки составляет $34 млн.

Как отмечается в материале, сделка осуществлена при содействии Управления валютного контроля Хайнаня, регионального финансового ведомства и других структур. Появление в районе Цзяндун механизмов оказания услуг финансового лизинга демонстрирует успешные меры властей по созданию в регионе свободного порта, а также повышает его конкурентоспособность на международном рынке, отмечает портал.

По его данным, власти района Цзяндун намерены принимать активные меры по развитию услуг финансового лизинга. По данным на 30 октября этого года, общая стоимость доступного для аренды имущества в этом секторе достигла 5,5 млрд юаней (около $866,1 млн).

SPDB Financial Leasing является дочерним предприятием китайского коммерческого банка SPDB и занимается лизингом судов и самолетов. Ее уставной капитал составляет 5 млрд юаней ($787,4 млн), а стоимость активов превышает 100 млрд юаней ($15,75 млрд). Флот предприятия насчитывает 69 воздушных и 77 морских судов.