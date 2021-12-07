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Росатом намерен сотрудничать с Никарагуа в области мирного атома

Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по международной деятельности Росатома Николай Спасский и посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Никарагуа будут развивать сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Как сообщила во вторник пресс-служба госкорпорации, соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по международной деятельности Росатома Николай Спасский и посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Как отмечает пресс-служба Росатома, сотрудничество предполагается по широкому спектру направлений, в частности, по повышению информированности населения об атомных технологиях, развитию ядерной инфраструктуры Республики Никарагуа, неэнергетическому применению атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Консультации по практическому наполнению подписанного меморандума пройдут в очном формате, как только позволит пандемическая обстановка, уточнили в госкорпорации.

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НикарагуаРоссия
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