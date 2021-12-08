Улан-Удэнское предприятие начнет производство комплектующих для бионических протезов

УЛАН-УДЭ, 8 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО, входит в состав ГК "Ростех") начнет производство комплектующих для бионических протезов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Российский производитель тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых "Моторика" - номинант премии "Звезда Дальнего Востока" - расширяет региональное присутствие. Для того чтобы делать протезы на всей территории России, компания расширяет сеть опытных партнеров, которая позволит оперативно размещать заказы в зависимости от загрузки. Компания подписала договор с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением: на предприятии будут изготавливать опытные партии деталей для механического узла бионического протеза INDY4", - сказали в пресс-службе.

Новая площадка в Бурятии позволит сократить время на логистику и гарантийное обслуживание протезов для конечных пользователей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), кроме того, будет обеспечены экспортные возможности.

Компания "Моторика" поддерживает социальные, исследовательские и научные инициативы, участвует в инновационном развитии Дальнего Востока. В 2018 году совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) был создан проект "Остров киборгов", направленный на разработку решений в области инвазивной микроэлектроники.

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение является одним из крупнейших на рынке российского приборостроения. В период пандемии У-УППО начало активно развивать производство изделий для борьбы с COVID-19 - защитных экранов для лица, рециркуляторов для общественных и промышленных помещений. Кроме того, на заводе с весны 2020 года организован ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких, в 2021 году из-за дефицита лабораторных расходных материалов было запущено производство наконечников пипеточных дозаторов.

Ранее У-УППО специализировалось на выпуске изделий для военной промышленности, авиастроения, но со временем диверсифицировало производство.