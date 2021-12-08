Эксперт: России нужны учебные программы подготовки "креативных" управленцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская сфера образования остро нуждается в учебных программах по подготовке управленцев для креативного сектора экономики. Такое мнение в среду ТАСС высказал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

"Людей пока готовят, в первую очередь, к хард-скиллам (hard skills, технические компетенции), но людей, которые ими будут управлять, уже не хватает в креативных индустриях: продюсеры, предприниматели, менеджеры. Это мина замедленного действия, если ее вовремя не обезвредить. Думаю, начаться это должно с частных программ. Появятся ли целые школы по подготовке управленцев для креативных индустрий? Мне бы хотелось", - сказал он.

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин впервые утвердил концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. Согласно документу, их системная государственная поддержка должна обеспечить увеличение доли творческих (креативных) индустрий в экономике РФ с 2,21% до 3% к 2024 году, до 6% - к 2030 году.

"Конечно, остается нехватка качественных кадров и на уровне хард-скиллов, но управленцев, людей с предпринимательским мышлением в секторе критически не хватает. Это надо активно исправлять в ближайшие несколько лет, поскольку это важный кирпичик в здании под названием "6% в ВВП к 2030 году", - сказал Намаконов.

К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.