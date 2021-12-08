Эксперты считают, что к распаду экономики СССР привели системные проблемы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Советская модель экономики исчерпала себя уже к концу 1970-х годов, считают опрошенные ТАСС эксперты. Они затруднились выделить среди причин распада Советского Союза только политические или только экономические: по их мнению, к распаду советского государства привел системный кризис, а к единым выводам экономисты и политологи не пришли до сих пор.

Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской Пуще было подписано соглашение о роспуске Советского Союза. В соглашении констатировалось прекращение существования Союза Советских Социалистических республик как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписи под документом поставили Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук.

"Одни ученые сходятся в том, что система тоталитарного коммунизма начала саморазрушаться из-за низкого уровня жизни населения, общего кризиса модели хозяйствования, пресечения экономической инициативы, централизованной системы управления и бюрократизма. Другие полагают, что всему виной были разногласия в правящей элите. Третьи - считают, что социально-экономический кризис был искусственно вызван гонкой вооружений, называя причиной развала Союза проигрыш в холодной войне. Истина, как обычно, где-то посередине, к краху привели накопившиеся системные проблемы", - сказал президент Вольного экономического общества (ВЭО) России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

Экономические шансы были

Безусловность "кончины СССР" не была заложена в его ДНК, ее причины не являлись неизлечимой патологией, указывает президент ВЭО.

"В этом сходятся многие эксперты, и даже западные экономисты и политики. Так, Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании вплоть до 1990 года, выступая перед американскими нефтяниками в 1991 году, признала, что процент прироста валового национального продукта у Советского Союза был в два раза выше, чем на Западе, и если учесть огромные природные ресурсы, то при рациональном ведении хозяйства у нашей страны были реальные возможности вытеснить западные страны с мировых рынков", - сказал Бодрунов.

Даже в последние годы существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США и составляя примерно 50% от американской экономики, напоминает он.

Избежать краха экономики было возможно реформами в конце 60-х - начале 70-х годов, считает ректор Европейского университета Вадим Волков. "Наверное, введением элементов рыночной экономики, другой системы мотивации, другой системы управления, определенной децентрализации - наверное, этого можно было избежать. И, наверное, можно было избежать, если бы не было наращивания оборонных расходов в такой степени, то есть гонка вооружений тоже убила Советский Союз", - считает он.

Нужно также учитывать, что советская экономика 70-х - 80-х годов была гораздо мощнее той же экономики 20-х годов, однако это не спасло ее от деградации, указывает доцент кафедры истории России XX-XXI вв. исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шадрин. Следовательно, по мнению эксперта, дело не только в экономике, но и в проводимой властями политике.

"Ясно, что советская экономика 70-х годах была в несколько раз более мощной, более способной к существованию, чем в 20-е годы. Тем не менее, в 20-е годы страна все-таки не распалась, она не деградировала, а в 70-е годы произошло все наоборот. Значит, дело не в экономике - дело в политике, которая проводилась", - сказал Шадрин.

Реформы по примеру Китая могли спасти ситуацию

Шадрин указывает, что советская экономика перестала справляться с потребностями общества и государства, в том числе в военной сфере. В результате упал уровень доверия граждан к власти.

Избежать и резкого падения уровня жизни россиян, и развала производства было возможно, особенно с учетом достаточно высокого уровня технологического развития СССР и его огромного потенциала, считает Бодрунов. "Одна из альтернатив, и об этом много пишут и зарубежные, и российские эксперты, - движение по пути Китая, которому удалось трансформировать экономику в рыночную под контролем государства", - говорит экономист.

В 1982 году к власти пришел Юрий Андропов, который пытался исправить ситуацию, поставив задачу увеличить производительность труда.

"Андропов готовил реформы, направленные, в первую очередь, на восстановление централизованного планирования, то, что было когда-то при Сталине, в сочетании при этом с материальным стимулированием, развитием индивидуальной трудовой деятельности, более дифференцированной оплаты труда, ставились даже такие вопросы, как привлечение иностранного капитала", - сказал Шадрин.

Андропову не удалось реализовать эти планы, одновременно подобные реформы начинает разрабатывать и проводить Китай.

"Китай тогда находился в положении в сравнении с сегодняшней какой-нибудь африканской страной. Вы можете себе представить, что эти реформы сотворили с тем Китаем? Такая фантастика на базе той модели, о которой мы начали разговор, могла бы произойти и с Советским Союзом. Но этого не произошло", - говорит Шадрин.

Ностальгия по равенству и мощной державе

Некоторые россияне и жители СНГ до сих пор, спустя 30 лет, испытывают ностальгию по Советскому Союзу, причина этому - запрос на восстановление социальной справедливости.

"Не исключено - дело в том, что в попытке отойти от советского строя мы пришли к обществу глубокой социальной неоднородности - в России появилось так называемое "избыточное" неравенство. Недаром среди самых актуальных проблем россияне на первом месте называют восстановление социальной справедливости - это один из основных запросов общества, о чем говорят многочисленные социологические исследования", - сказал Бодрунов.

"Но многих, и в России, и в наших бывших советских республиках, думаю, объединяет еще и историческая память о принадлежности в прошлом к огромному государству, мощной державе, имевшей вес в мире", - добавил экономист.

"Потому что очень хорошо себя чувствовали там. В принципе, все проблемы Советского Союза сводятся к дефициту. Если бы дефицита не было, то было бы, в принципе, отлично", - заключил Шадрин.