Эксперт: пандемия стала фактором роста для креативных индустрий в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса в 2020 году стала фактором роста для креативных индустрий в России, ускорив процессы по легализации сектора. Такое мнение в среду ТАСС высказал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

"Пандемия выступила фактором роста для креативных индустрий. Она определила разворот государственной системы в сторону этого сектора и таким образом ускорила процессы, связанные с локальной и официальной легализацией этого сектора, обусловила выстраивание отношений между участниками рынка, акторами и государством, без которого в принципе невозможен рост", - сказал он.

В каком-то смысле процесс был предопределен эволюцией рынка, считает Намаконов. Он отметил, что в разных странах рынки креативных индустрий в процессе роста "всегда упирались в момент связи и взаимодействия с государством". До определенного момента инициатива развивалась снизу - так появились предприятия, сообщества, объединения, уточнил Намаконов.

"Но есть вещи, которые без государства абсолютно невозможны. В частности, налоги, инвестиции, культура интеллектуальной собственности, а также социально-общественный и культурный контексты, которые непосредственно определяют восприятие обществом креативных индустрий. Без какой-либо полноценной системной большой работы покупатель просто не увидит результаты деятельности нового сектора, что сейчас и происходит. Широким слоям наших граждан еще очень и очень многое нужно объяснить", - сказал он.

В сентябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин впервые утвердил федеральную Концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и представить его в правительство до 1 марта 2022 года. К креативным индустриям относят такие виды деятельности как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.