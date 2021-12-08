"Траст" вернул Банку России более 200 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк "Траст" вернул Банку России 226 млрд рублей в рамках работы по управлению проблемными и непрофильными активами санированных кредитных организаций. Об этом в интервью изданию РБК заявил глава "Траста" Александр Соколов.

"ЦБ вернули 226 млрд рублей, включая проценты, за счет основных сборов, и еще 50 млрд рублей - дополнительно от продажи акций ВТБ", - сказал Соколов.

Он уточнил, что банк завершит этот год с перевыполнением плана по возврату средств Банку России примерно на 20%.

"К цифре 482 млрд рублей (цель по возврату средств - прим. ТАСС) мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года соберем порядка 300 млрд рублей, и еще у нас на балансе находятся активы, справедливая стоимость которых составляет порядка 180 млрд рублей. Уже сегодня мы видим, каким образом можно обеспечить выполнение нашего стратегического KPI по сборам на 96%", - добавил банкир.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".