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РФПИ и Совкомбанк организовали визит делегации российского бизнеса в Аргентину

Членов российской бизнес-миссии принял президент страны Альберто Фернандес

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Совкомбанк организовали визит бизнес-миссии с участием представителей ведущих российских компаний в Аргентину для обсуждения развития совместных проектов, следует из сообщения суверенного фонда.

В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в отраслях здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, транспорта и так далее.

Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.

"Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе, благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоДмитриев, Кирилл Александрович
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