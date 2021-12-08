РФПИ и Совкомбанк организовали визит делегации российского бизнеса в Аргентину

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Совкомбанк организовали визит бизнес-миссии с участием представителей ведущих российских компаний в Аргентину для обсуждения развития совместных проектов, следует из сообщения суверенного фонда.

В рамках визита проводятся встречи между представителями деловых кругов России и Аргентины, посвященные укреплению сотрудничества и обсуждению совместных проектов в отраслях здравоохранения, сельского хозяйства, финансов, транспорта и так далее.

Членов российской бизнес-миссии принял президент Аргентины Альберто Фернандес. Также состоялись встречи с министрами экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел и другими членами правительства.

"Россия и Аргентина успешно сотрудничают для борьбы с коронавирусом, в том числе, благодаря поставкам и локализации производства вакцины "Спутник V". Нашей общей задачей является дальнейшее укрепление торговых и инвестиционных связей в существующих и перспективных отраслях", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.