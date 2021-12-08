В Минфине считают необходимым продлить и расширить стратегию повышения финграмотности в РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Повышение финансовой грамотности в России требует дополнительных усилий от государства, в связи с этим требуется расширить и продлить проект "Мои финансы", считает замминистра финансов РФ Михаил Котюков.

"Мы должны слышать тот запрос, который сегодня есть у граждан. Мы должны честно друг другу говорить - несмотря на все те усилия, которые предпринимаются, несмотря на то, что проекту уже десять лет, у нас, к сожалению, масштаб проблемы не сузился, а растет. Он растет и требует дополнительных усилий, дополнительного нашего внимания - почему мы и запускаем второй этап, мы расширяем эту программу на всю страну, подключаем максимально широкий круг экспертов и возможности информационных систем", - сказал он, выступая на Межрегиональной конференции "Опыт и тренды развития финансовой грамотности".

Замминистра отметил, что усилия в сфере повышения финансовой грамотности россиян должны прикладывать в том числе и регионы, используя накопленный федеральными министерствами опыт.

По его словам, стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы будет актуальна еще ближайшие десять лет, так как окончательно задача пока не решена. "Наш горизонт - 2030 год", - добавил Котюков.

Распоряжением правительства от 25 сентября 2017 года утверждена стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы, в реализации которой участвуют Минфин России и Банк России на условиях системного партнерства и паритета. Практическое выполнение целей, задач и основных направлений стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии, утверждаемым совместно правительством РФ и ЦБ.