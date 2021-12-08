В Хабаровском крае планируют удвоить ВРП в ближайшие пять лет

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Валовый региональный продукт удвоят в Хабаровском крае в 2026 году. Такую задачу поставил глава региона Михаил Дегтярев, презентуя стратегию развития региона, в основу которой легли флагманские инициативы, передает корр. ТАСС.

"Ставлю задачу правительству края по удвоению валового регионального продукта в 2026 году до 1 триллиона 680 млрд рублей. Хабаровский край должен стать лидером по масштабу экономики на Дальнем Востоке. Это возможно, реализуя крупные инвестиционные проекты, - строительство Восточного полигона Российских железных дорог, строительство ГОКа на месторождении Малмыжское, Тихоокеанской железной дороги, трубопровода и завода СПГ на севере Хабаровского края, завода СПГ в Ульчском районе, Тихоокеанского гидрометаллургического комбината в Советско-гаванском районе", - сказал Дегтярев.

Стратегия развития региона до 2026 года была представлена губернатором в среду на расширенном заседании правительства края.

Флагманские инициативы

Дегтярев обозначил пять флагманских инициатив для решения кадровой проблемы, повышения инвестиционной привлекательности, доступности жилья, развития сферы здравоохранения, образования, туризма.

"Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, на указы и поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Убежден, что здесь будет восточная столица России. Определил для себя и правительства пять флагманских инициатив, в основу которых легли предложения народного совета, и именно на них будет сконцентрирована наша работа", - сказал Дегтярев.

В числе инициатив - "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

Он отметил, что инициативы ориентированы на повышение качества жизни, условий работы и отдыха, они призваны сделать экономику "прорывной". Выполнение этих инициатив - это персональная ответственность региональной власти. Каждая из инициатив подразумевает под собой реализацию проектов социальной и промышленно-экономической сфер. Так, например, инициатива "Интересная работа, достойная зарплата" призвана решить поставленную перед регионами Дальнего Востока президентом задачу по достижению параметров экономического роста выше среднероссийского уровня. Инициативы направлены и на привлечение инвесторов. В стадии реализации сейчас 130 проектов с объемом инвестиций более 2,5 триллионов рублей, которые предполагают создание 40 тыс. новых рабочих мест в ближайшие пять лет. По словам главы региона, в крае внедрят стандарт по работе с инвесторами, будут запущены институт медиации, интерактивная инвестиционная карта, единый свод правил доступа к ключевым элементам инфраструктуры. Правительству края поставлена задача войти в 20-ку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата в 2026 году.

Работа в рамках заявленных инициатив предполагает также реализацию проектов доступного жилья, разработки и внедрения "зеленых" технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия, уточняется на сайте регионального правительства. Планируется повышать качество медицинской помощи и образования, оказание помощи одаренным детям и молодежи. Так, согласно разработанному плану, в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей "Сириус".

В направление "Край инноваций и новых возможностей" вошли семь экспериментальных идей, в числе которых проекты по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода, климатические проекты. Ряд проектов будет реализован и в рамках развития рекреационно-туристического блока.