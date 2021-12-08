Белорусские парламентарии ратифицировали соглашение с РФ о перевозке нефтепродуктов

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания ратифицировала в среду соглашение с РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты.

Как сообщает агентство БелТА, депутаты одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации".

Документ определяет условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом по территории двух стран нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного региона России.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит организовать Белоруссии сотрудничество с субъектами хозяйствования РФ в области перевозки и перевалки нефтепродуктов и обеспечить поставку на экспорт белорусских нефтепродуктов.

Соглашение было подписано в Москве 19 февраля 2021 года. Оно предусматривает организацию перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.