Дегтярев: Хабаровский край должен войти в топ-20 рейтинга инвестклимата к 2026 году

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край к 2026 году должен войти в топ-20 национального рейтинга инвестклимата благодаря новым механизмам работы с инвесторами. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев на расширенном совещании, на котором была презентована стратегия развития региона.

"В регионе будут внедрены стандарт в работе с инвесторами, инвестиционная декларация, институт медиации - разрешения спорных вопросов, интерактивная инвестиционная карта, единый свод правил доступа к ключевым элементам инфраструктуры. Все в режиме "одного окна". Эти функции возьмет на себя Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края через внедрение цифровых технологий. В итоге регион должен войти в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата к 2026 году, - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что в регионе будут внедрены муниципальный инвестиционный рейтинг и муниципальный стандарт работы с инвесторами. В настоящее время в крае реализуется свыше 130 инвестиционных проектов на 2,5 трлн рублей, предполагающих создание 40 тыс. новых рабочих мест.