"Россети" проведут реконструкцию крупного центра питания Тульской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") начала основной этап реконструкции подстанции "Металлургическая" в Тульской области, обеспечивающей электроэнергией районы с населением более 200 тыс. человек и предприятие "Тулачермет-Сталь". Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе модернизации на подстанции будут установлены четыре комплекта элегазовых выключателей, 12 комплектов разъединителей, 18 фаз трансформаторов тока и две фазы трансформаторов напряжения. Указанное оборудование произведено в России, может функционировать в автоматизированном режиме, а также имеет повышенный уровень надежности и срок эксплуатации - 25 лет.

"Также в рамках проекта планируется замена устаревшего оборудования релейной защиты на современные микропроцессорные терминалы", - добавили в компании.

Окончание работ, на которые будет направлено порядка 349 млн рублей, запланировано на 2022 год.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.