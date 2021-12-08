Эксперт: сегмент б/у транспорта может стать одним из драйверов рынка лизинга

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сегмент подержанного транспорта может стать одним из драйверов рынка лизинга в 2022 году в связи с проблемами на рынке производства полупроводников. Об этом заявил в среду генеральный директор Группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин, сообщила пресс-служба Группы "Газпромбанк Лизинг".

"По прогнозам экспертов, рынок полупроводников восстановится в течение полутора-двух лет. Поэтому сегмент б/у транспорта может стать в числе прочих одним из драйверов рынка лизинга в 2022 году. Спрос со стороны клиентов имеется и будет только увеличиваться", - сказал Калинкин, выступая на пленарной дискуссии в ходе ежегодной конференции "Лизинг в России - 2021", проводимой агентством "Эксперт РА".

Он добавил, что развитие сегмента подержанного транспорта стало тенденцией и в 2021 году, причем его стоимость растет быстрее стоимости нового транспорта.

"С января по ноябрь текущего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 34%, по данным агентства "Автостат". Рост цен на новые составил порядка 13%", - сказал Калинкин.

Он пояснил, что в связи с пандемией в Китае закрылись заводы по производству полупроводников, из-за чего пострадало мировое производство электронных компонентов и возник большой дефицит нового транспорта, в том числе коммерческого и грузового. Как следствие, стал расти сегмент подержанного транспорта.

Калинкин отметил, что риски, связанные с пандемией, реализовались в основном в розничном сегменте лизинга. При этом в целом этот сегмент преодолел кризисную ситуацию более позитивно, чем ожидалось, добавил он.