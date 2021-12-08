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"Северсталь" прорабатывает проект по производству водорода в Череповце

Председатель совета директоров и основной акционер компании Алексей Мордашов рассчитывает, что пилотные проекты удастся реализовать с немецкими поставщиками оборудования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" прорабатывает проект по производству водорода на Череповецком металлургическом комбинате. Об этом сообщил председатель совета директоров и основной акционер компании Алексей Мордашов, выступая на форуме Российско-Германского перекрестного года "Экономика и устойчивое развитие".

"Мы, "Северсталь", сейчас прорабатываем два проекта - в том числе с немецкими поставщиками оборудования - по производству с помощью электролиза, 10 МВт "зеленой" энергетики на Череповецком металлургическом комбинате водорода, - сказал Мордашов. - И с помощью "зеленого" электричества от гидростанций мощностью 50 МВт в Карелии пилотное производство водорода [прорабатываем] - для наших технологических процессов и для, возможно, экспорта. Это серьезный проект. Мы очень надеемся, что эти два пилота помогут нам лучше понять возможности водородной энергетики и водорода как восстановителя в наших технологических процессах. И очень рассчитываем, что вот с коллегами из Германии нам удастся реализовать эти пилотные проекты".

В начале ноября сообщалось, что "Северсталь" с партнерами прорабатывает производство "зеленого" водорода в Карелии. По словам директора направления водород и инновационная декарбонизация "Северстали" Ильи Павлова, "это проект порядка 50 МВт электролизных мощностей, то есть это десятки миллионов евро или долларов с точки зрения инвестиций". Компания рассматривает экспорт "зеленого" водорода с проекта в Финляндию и использование его на одном из своих предприятий - "Карельском окатыше", сообщал Павлов.

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РоссияМордашов, Алексей Александрович
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