Тестирование ПО цифровой трансформации лесного хозяйства стартует 10 декабря

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Тестирование программного обеспечения для цифровой трансформации лесного хозяйства России начнется в пятницу, 10 декабря. В нем смогут принять участие представители регионов, лесопромышленные компании, сообщил в среду руководитель Рослесхоза Иван Советников на международном лесном форуме "Российский лес", проходящем 8-10 декабря в Вологодской области.

"Один из самых злободневных вопросов - это цифровая трансформация лесного хозяйства. Уже с 1 января 2022 года запускается электронно-исполнительный документ и отчетность о складах и производствах. Вчера в рамках форума был большой и продуктивный диалог по этому вопросу, мне показалось, что мы смогли развеять многие сомнения наших лесопромышленников по поводу введения электронно-исполнительного документа. Уже в пятницу стартует тестирование соответствующего программного обеспечения, и коллеги из Вологодской области, в том числе, принимают в нем участие. Совместными усилиями мы сможем гладко и безболезненно перейти на новую модель", - сказал Советников по видеосвязи.

Он отметил, что ключевые задачи лесной отрасли - это развитие глубокой переработки древесины, лесовосстановление, климатические проекты.

Цифровая трансформация лесного комплекса позволит обеспечить перевод государственных услуг в лесном хозяйстве из бумажного в электронный вид, создание центра управления лесами России.

XXVI Международный лесной форум и выставка "Российский леc" пройдут в Вологодской области с 8 по 10 декабря. Это один из крупнейших форумов, во время которого представители лесного бизнеса, науки, федеральных и региональных органов власти совместно решают актуальные вопросы развития лесной отрасли. В этом году в форуме приняли участие представители Финляндии и Беларуси, 17 регионов России и 60 крупнейших лесопромышленных компаний.