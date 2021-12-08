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Космонавты получают за работу в отделе экспертиз Роскосмоса дополнительно 20 тыс. рублей

Наибольшее повышение зарплат за 2021 год ожидается у кандидатов в космонавты-испытатели

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Ежемесячная доплата космонавтам в рамках работы в отделе специальных экспертиз составляет 20 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в презентации директора департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимира Матвейчука, представленной на совещании с космонавтами.

"Дополнительно за трудоустройство на условиях внешнего совместительства в госкорпорацию "Роскосмос" члены отряда космонавтов получают ежемесячно около 20 тыс. рублей", - говорится в презентации.

Как уточняется в материалах, наибольшее повышение за 2021 год ожидается у кандидатов в космонавты-испытатели (военнослужащие) - 108,4% (за первое полугодие оно составило 67,7%). У кандидатов в космонавты-испытатели ожидается рост 83,7% (за первое полугодие составил 70,2%), у космонавтов-испытателей - 89,5% (72,7%), у космонавтов-испытателей 3-го класса - 70,6% (61,9%), у инструкторов-космонавтов-испытателей - 60,6% (49,4%).

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем у их коллег из США или Европы.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что члены российского отряда космонавтов будут входить в состав отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, в том числе будут курировать создание космической техники на предприятиях. По словам главы госкорпорации, он будет работать по типу военной приемки. Космонавты по их желанию будут закрепляться за конкретными предприятиями.

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