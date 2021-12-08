На Дальнем Востоке предложили создавать производственные здания для малого бизнеса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Практику создания универсальных производственных зданий для развития малого и микробизнеса с использованием преференциальных режимов предложили распространить на весь Дальний Восток. Такую идею высказал в среду заместитель директора по работе с резидентами управляющей компании территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" Николай Потапов на онлайн-форуме "PROДФО-2021".

"На сегодня мы (в Якутии - прим. ТАСС) уже подходим к такой мере поддержки как универсальные производственные здания. Это комплекс из двух объектов порядка 2 тыс. кв. метров, в котором будут размещаться именно те субъекты малого и микробизнеса, которые не могут сделать большие вливания на начальном этапе реализации своего бизнеса. <…> Мы этот объект вводим в декабре и планируем в дальнейшем его масштабировать. И я думаю, такого рода точечные инструменты необходимы по всему Дальнему Востоку", - сказал представитель УК ТОР "Якутия".

Как подчеркнул Потапов, большая часть преференций на Дальнем Востоке пока рассчитана лишь для крупного бизнеса: "И поэтому нужен какой-то толчок, рывок в сфере поддержки именно малого и микробизнеса".

Поддержка малого предпринимательства

О необходимости поддержки малого бизнеса на Дальнем Востоке также заявил предприниматель Михаил Утробин из Хабаровского края, который является участником программы "Дальневосточный гектар" и развивает компанию по производству молочных продуктов.

"Необходимо приравнять сельхозтоваропроизводителей, которые относятся к сегменту микро- и малого бизнеса, к условиям налоговых платежей, по платежам в фонды, на которых работаю резиденты ТОР и ТОСЭР. То есть они на 10 лет освобождаются от налогов имущественных, у них в четыре раза ниже платежи за трудоустроенных сотрудников. Просьба сделать то же самое, рассмотреть такую возможность", - сказал Утробин.

Как заявил директор Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа Алексей Федичкин, регионам Дальнего Востока необходима поддержка на федеральном уровне для более эффективной работы по поддержке малого и микробизнеса.

"Так, несколько субъектов МСП, которые владеют всего лишь одним магазином, из-за высокой стоимости товаров не могут соблюсти лимит доходов для применения УСН, а применение основной системы налогообложения только увеличивает расходы предпринимателей. Считаем необходимым повысить лимит доходов при применении УСН в таких регионах, как наш. Также это касается микрозаймов, где существует предел, закрепленный в федеральном законодательстве о максимальном размере микрозайма в 5 млн рублей. В условиях высокой стоимости товаров с учетом доставки это не всегда покрывает потребность в оборотном капитале даже для небольших субъектов малого предпринимательства", - сказал Федичкин на площадке форума.

О форуме

Итоговый онлайн-форум "ProДФО: успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсудят итоги серии форумов, выделят точки роста для каждой из областей жизни регионов, установят новые цели и задачи на 2022 год.