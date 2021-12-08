ГД поддержала наделение кабмина правом издавать программы авиационной безопасности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает порядок издания федеральных программ по обеспечению безопасности воздушного транспорта.

Кабмин сможет издавать федеральные программы обеспечения безопасности воздушного транспорта, контроля качества обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта, подготовки в области обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта. Структуру и содержание планов, программ обеспечения безопасности транспортных средств, паспортов безопасности и декларации соблюдения правил предлагается установить нормативным правовым актом Минтранса.

Законопроект был внесен кабмином, его разработчики считают, что такой порядок позволит "отразить в указанных документах требования и процедуры, содержащиеся в законодательстве в области обеспечения транспортной безопасности", которые направлены на предотвращение незаконного вмешательства в работу гражданской авиации. Данные программы должны соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации.

Законопроект также обязывает соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности юридических лиц, использующих здания и сооружения, которые по закону не относятся к объектам транспортной инфраструктуры, но расположены в их границах. Уточняется, что субъектом транспортной инфраструктуры аэропорта, аэродрома, вертодрома гражданской авиации признается лицо, владеющее ими на праве собственности, на условиях аренды или ином законном основании и эксплуатирующее такой аэродром или такой вертодром по прямому назначению.

"Реализация данной нормы направлена на комплексное и совместное обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта и расположенных в их границах зданий, строений, сооружений в целях достижения непрерывности обеспечения транспортной безопасности", - говорится в пояснительной записке.