Бюджет Вологодской области на 2022 год приняли с объемом расходов в 110,1 млрд рублей

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания в среду утвердили во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Доходы областного бюджета составят 106,6 млрд рублей, расходы - 110,1 млрд, дефицит - 3,5 млрд рублей, который полностью покрывается остатками средств с прошлого года, сообщил по итогам голосования спикер областного парламента Андрей Луценко.

"Что касается основных цифр [утвержденного в окончательном чтении бюджета] на 2022 год, то доходы составят 106,6 млрд рублей, расходы - 110,1 млрд, дефицит - 3,5 млрд рублей, и он полностью обеспечен остатками средств с прошлого года. Если говорить об отдельных сферах, то социальная политика получит 30,2 млрд рублей, образование - 22,2 млрд, дорожный фонд составит 18,7 млрд рублей, здравоохранение будет профинансировано на уровне 10,1 млрд. Поддержка сельского хозяйства составит 3,5 млрд рублей, сферы культуры и спорта получат по два миллиарда рублей", - привела слова Луценко пресс-служба областного парламента.

Как отметил спикер парламента, бюджет на 2022 год имеет яркую социальную направленность, но в то же время сформирован с вектором развития, 61% от общего объема расходов направляется на решение социально значимых вопросов. Впервые проект бюджета сформирован на основании предложений вологжан, которые они высказывали на форумах и круглых столах "Единой России", в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", и которые вошли в народную программу партии. За три года на реализацию народных инициатив будет направлено порядка 15 млрд рублей. Будут профинансированы более 9 тыс. предложений вологжан во всех муниципалитетах в разных сферах.

Так, 1,4 млрд рублей будет направлено на строительство школы в 106-м микрорайоне Череповца, 1,6 млрд - на ремонт автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Череповецком районе, 176 млн - на реконструкцию здания картинной галереи в Вологде на улице Мира, 122 млн - на капитальный ремонт через реку Шограш по улице Конева в областной столице, 48 млн - на строительство хоккейного корта в Харовске, 45 млн - на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селах Шухободь и Мякса.

В сентябре этого года доходы бюджета области были увеличены на 34 млрд рублей, до 126 млрд рублей, расходы на 4 млрд, до 109 млрд рублей, что стало возможным за счет роста поступлений налога на прибыль от крупнейших компаний "Северсталь", "Фосагро" и других крупных налогоплательщиков.

Бюджет-2021

На заседании областного парламента в среду в бюджет вновь были внесены поправки: доходная часть увеличена на 6,7 млрд рублей, до 132,7 млрд рублей, расходы - на 3,1 млрд рублей, до 112,1 млрд рублей. Дополнительные средства в областной бюджет поступили от крупнейших предприятий региона, также учтены дополнительные акцизы на нефтепродукты, поступления по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и дополнительные безвозмездные поступления. Почти 70% дополнительных расходов - более 2,1 млрд рублей - будет направлено на сферу здравоохранения.