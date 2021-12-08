В ВШЭ заявили, что почти 50% инновационных компаний РФ сотрудничают с научными институтами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти половина инновационно активных компаний РФ сотрудничает в проектах по выполнению исследований и разработок с научными организациями, однако пока такой формат в большинстве случаев носит разовый, а не постоянных характер. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованных в среду.

Как пояснили во ВШЭ, степень "открытости" инновационных стратегий - интенсивность кооперации и характер взаимодействий при разработке новых продуктов и бизнес-процессов - важный фактор, определяющий успешность инновационной деятельности компаний. По итогам 2020 года общий уровень инновационной активности организаций увеличился до 10,8% (плюс 1,7 п. п. по сравнению с 2019 годом).

"Основными партнерами по кооперации для инновационно активных компаний, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, выступают научные организации, вузы и участники цепочки поставок. Научные организации привлекает почти половина (49%) организаций; потребителей продукции и поставщиков сырья, материалов, комплектующих и программных средств - около трети. Сравнительно высокая интенсивность взаимодействия с участниками бизнес-группы (36,3%) свидетельствует о наличии у ряда компаний сильных собственных технологических компетенций", - говорится в сообщении.

При этом наиболее распространенной моделью сотрудничества, как пишут исследователи, остаются разовые контракты с партнерами. Более 70% организаций привлекали внешних партнеров к выполнению исследований и разработок единовременно, в рамках конкретного проекта. Постоянные связи с организациями-исполнителями поддерживают менее половины (43,6%) компаний, несмотря на то что установление долгосрочных контактов выступает одним из факторов успеха кооперации - ввиду сложности и длительности инновационных проектов.

"Ограниченные масштабы кооперации в процессе разработки и внедрения инноваций отражают в целом пока еще недостаточный уровень инновационной активности российского бизнеса. При создании продуктовых инноваций компании преимущественно опираются на собственные компетенции в исследованиях и разработках, а при внедрении новых или усовершенствованных бизнес-процессов чаще распространен полный аутсорсинг. Привлечение внешних организаций к выполнению исследований и разработок носит фрагментарный характер", - отмечают авторы исследования.