Петербург представит энергетику города будущего на Мировом энергоконгрессе 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург представит концепцию развития энергетики города будущего на Мировом энергетическом конгрессе в 2022 году. Подготовка к конгрессу, который планируется провести в Петербурге в октябре 2022 года, обсуждалась в среду на встрече губернатора Александра Беглова и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в Смольном, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В рамках конгресса на примере Петербурга планируется представить концепцию развития энергетики города будущего. Проект концепции обсуждался с экспертами и органами власти, подготовлено задание на ее разработку", - говорится в сообщении.

Во время встречи Беглов сообщил, что власти Петербурга уже направили генеральному секретарю и исполнительному директору Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджеле Уилкинсон предложения по проведению подготовительных мероприятий конгресса. От Петербурга в Российский национальный комитет Мирового энергетического совета направлено 88 предложений ведущих вузов и крупнейших отраслевых организаций города и страны по мероприятиям деловой программы. Поступило более 50 предложений от петербургских энергетических и производственных компаний, научных организаций по размещению их экспонатов на официальном стенде Петербурга.

"Город обеспечит проведение конгресса на самом высоком уровне. У нас большой опыт в организации крупных международных мероприятий. Уже создан план, по которому готовится вся необходимая инфраструктура", - привела пресс-служба слова губернатора. Беглов также сообщил, что у Петербурга налажено взаимодействие с городами-партнерами, которые могут принять участие в конгрессе.

Россия выиграла право на проведение 25-го Мирового энергетического конгресса (МЭК-2022), который состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Ключевой темой мероприятия заявлена "Энергия - человечеству". Ожидается участие около 80 министров из разных стран и ряд глав государств. При этом доля российских спикеров, по правилам конгресса, составит не более 10%.