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В ЦБ сообщили о замедлении роста цен в ноябре

Однако в целом рост потребительских цен остался высоким, отмечают аналитики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рост потребительских цен в России в ноябре 2021 года с учетом сезонности замедлился, но остался высоким, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"В ноябре рост потребительских цен с учетом сезонности несколько замедлился, все еще оставаясь весьма высоким. Неспособность российских и зарубежных производителей и транспортников оперативно удовлетворить быстро растущий спрос поддерживает повышенное инфляционное давление во многих сегментах российской экономики", - указывают эксперты ЦБ.

Тем не менее, отмечают в департаменте регулятора, проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) ограничит избыточный рост спроса, в то время как постепенная ликвидация логистических проблем и расширение производства постепенно увеличат предложение товаров и услуг в течение следующего года.

"Такие тенденции уже наметились, но пока не набрали силу. С учетом лагов ДКП значимое дезинфляционное влияние от этого проявится в ближайшие месяцы", - отмечается в материале.

Аналитики ЦБ ожидают, что усиление эффекта от нормализации бюджетной и ужесточения денежно-кредитной политики обеспечит существенное снижение инфляционного давления и замедление инфляции до 4,0-4,5% к концу 2022 года.

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