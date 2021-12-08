В ЦБ заявили, что кредитный импульс розничного кредитования в РФ начал уменьшаться

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кредитный импульс розничного кредитования в РФ начал уменьшаться, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Кредит продолжил вносить существенный вклад в увеличение потребительского и агрегированного спроса в экономике. Вместе с тем, кредитный импульс розничного кредитования начал уменьшаться, а интерес населения к срочным депозитам увеличился вслед за повышением ставок по вкладам. Это будет сдерживать избыточный рост потребительского спроса, обусловленный высокими инфляционными ожиданиями", - отмечают эксперты департамента ЦБ.

Вместе с тем пока рост потребительских цен с поправкой на сезонные факторы остается высоким, указывают аналитики. "Сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса тормозит переход к снижению инфляционного давления", - подчеркнули эксперты.