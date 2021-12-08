{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Квартальный рост ВВП РФ в III квартале сохранился на уровне 1%

По прогнозу ЦБ, рост российской экономики в 2021 году составит 4,0 - 4,5%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Квартальный рост ВВП РФ в июле - сентябре 2021 года сохранился на уровне 1% с поправкой на сезонность, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Предварительные оценки результатов III квартала указали на сохранение темпов роста ВВП с поправкой на сезонность на уровне 1% в квартал. Пониженный относительно прошлого года урожай в растениеводстве и "пауза" в инвестиционном секторе экономики не привели к торможению ВВП", - отмечают эксперты Банка России.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, рост российской экономики в 2021 году составит 4,0 - 4,5%. На 2022-2024 годы регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 2,0 - 3,0% в год.

Теги
Россия
"Металлоинвест" получил оценку "В-" в международном рейтинге CDP по климату
При выставлении оценки был отмечен "высокий уровень управления вопросами климатической повестки и связанными рисками, а также вклад компании в развитие продуктов с низким углеродным следом"
Читать полностью