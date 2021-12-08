Квартальный рост ВВП РФ в III квартале сохранился на уровне 1%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Квартальный рост ВВП РФ в июле - сентябре 2021 года сохранился на уровне 1% с поправкой на сезонность, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Предварительные оценки результатов III квартала указали на сохранение темпов роста ВВП с поправкой на сезонность на уровне 1% в квартал. Пониженный относительно прошлого года урожай в растениеводстве и "пауза" в инвестиционном секторе экономики не привели к торможению ВВП", - отмечают эксперты Банка России.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, рост российской экономики в 2021 году составит 4,0 - 4,5%. На 2022-2024 годы регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 2,0 - 3,0% в год.