Коломойский вышел из состава набсовета канала "1+1"

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинский предприниматель Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета одного из крупнейших и самых популярных телеканалов Украины "1+1", бенефициарным владельцем которого он является. Об этом в среду сообщил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

"Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 8 декабря переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Изменения касались [в том числе] выхода из состава наблюдательного совета канала "1+1" бенефициарного владельца Игоря Коломойского", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, Коломойский пошел на такой шаг в связи с принятием закона об олигархах, который вступает в силу в мае 2022 года. Таким образом он хочет показать, что не контролирует телеканал. Ранее из-за этого закона права на два своих телеканала - "Прямой" и "5 канал" - продал бывший президент Украины Петр Порошенко. Согласно сообщению, он инициировал передачу корпоративных прав новому медиахолдингу "Свободные медиа", созданному по инициативе журналистов.

Закон об олигархах

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Таковыми документ определяет граждан, обладающих значительным влиянием на хозяйственную и политическую жизнь Украины, контролирующих значительные сегменты медиапространства. Им запрещается участвовать в "большой приватизации" на Украине и финансировать политические партии. Также они должны будут раскрыть свои активы и недвижимость, подав декларацию в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Под критерии олигарха, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, подпадают минимум 13 бизнесменов, имен которых чиновник не назвал. По данным украинских СМИ, речь идет о Ринате Ахметове, Петре Порошенко, Дмитрии Фирташе, Игоре Коломойском, Викторе Пинчуке, Сергее Левочкине, Викторе Медведчуке, Вадиме Новинском, Юрии Косюке, Олеге Бахматюке, Константине Жеваго и супругах Александре и Галине Герегах. Новый закон уже стал причиной острого противостояния между Зеленским и самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым. В пресс-службе предпринимателя подчеркнули, что он категорически против того, чтобы его называли олигархом, и считает себя инвестором, а свои активы - приобретенными честно и работающими прозрачно. Поэтому избавляться от них предприниматель не планирует, а свое имя "готов защищать в украинских и международных судах".

Чем владеет Коломойский

Телеканал "1+1" был предыдущим местом работы действующего президента Украины. Канал фактически был главным агитатором за Зеленского на выборах президента в 2019 году и помог ему одержать победу. Кроме "1+1" Коломойский владеет телеканалами 2+2", "1+1 International", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН-ТВ", "Бигуди". В медиагруппу олигарха входят влиятельные сайты ТСН и УНИАН. Осенью 2020 года Коломойский получил контроль над "Украинским медиахолдингом" (журнал и сайт "Корреспондент", газета "Теленеделя", спортивные интернет-издание и несколько радиостанций).

Вместе с бизнесменом Геннадием Боголюбовым Коломойский является владельцем нескольких горно-обогатительных комбинатов и контролирует до 30% мирового рынка ферросплавов. Олигарх занимает монопольное положение на рынке марганцевых руд на Украине. В стране ему принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды до производства собственно сплавов.

Коломойский также контролирует структуры в нефтеперерабатывающем секторе. Это в том числе и Кременчугский НПЗ - самый большой завод по переработке нефти на Украине. Он фактически находится под контролем менеджеров Коломойского, что делает последнего монополистом на рынке топлива. В государственной компании "Укрнафта" группа "Приват" Коломойского владеет более 40% акций. Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, имеют пакеты в "Днепрооблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго". Олигарху принадлежит завод "Днепр", производящий аммиак и азотные удобрения. Коломойский является владельцем компании МАУ - одной из лидеров авиаперевозок на Украине. Также в авиагруппу олигарха входит чартерная компания "Роза ветров".

В собственности Коломойского есть зерноперевалочный комплекс "Бориваж" и Одесский комплекс по перевалке нефтепродуктов. Олигарх также является совладельцем трех компаний-стивидоров и контролирует Ильичевский топливный терминал. У бизнесмена есть свой "Приват-АгроХолдинг" с земельным банком в 100 тысяч га. Кроме того, торговая марка Коломойского "Щедро" представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский, Запорожский масложировые комбинаты, а также "Биола", которая выпускает соки, воды и газированные напитки.

По данным Forbes.ua, Коломойский занимает четвертое место среди самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1,8 млрд долларов.