СГК вложит в развитие теплоэнергетического комплекса Красноярска 57 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания вложит около 57 млрд рублей в развитие теплоэнергетического комплекса с 2019 по 2029 год. Еще 1,6 млрд рублей будет вложено в городе Канск на востоке края, сообщил на пресс-конференции директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

"В целом инвестиционная программа по городу Красноярску - 57 млрд рублей и по городу Канску - 1,6 млрд рублей. Это инвестиционные программы, они сформированы, и срок их реализации - 2029 год", - сообщил Шлегель.

Согласно данным компании, наибольшая часть инвестиций, более 20 млрд рублей, приходится на строительство нового энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Его строительство планируется начать в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в результате ввода энергоблока установленная электрическая мощность станции увеличится почти вдвое - на 185 МВт с 208 МВт. Красноярская ТЭЦ-3 построена в 1992 году. До ввода в эксплуатацию энергоблока в 2012 году она работала в режиме котельной, вырабатывая только теплоэнергию. Установленная тепловая мощность станции - 582 Гкал/ч. ТЭЦ обеспечивает теплоэнергией большую часть Советского района Красноярска (микрорайоны "Северный", "Взлетка", "Иннокентьевский"), а также микрорайон "Покровский" Центрального района краевого центра.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.