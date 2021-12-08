"Металлоинвест" получил оценку "В-" в международном рейтинге CDP по климату

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в России - получил оценку "В-" в рейтинге международной организации Carbon Disclosure Project (проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов) за 2021 год. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным "Металлоинвеста", это является лучшим результатом для дебютной оценки среди российских компаний черной металлургии при том, что среднемировая оценка по отрасли - "С" (в шкале от "А" до "D-", где "А" - лидер).

При выставлении оценки "Металлоинвесту" в категории "Изменение климата" был отмечен "высокий уровень управления вопросами климатической повестки и связанными рисками, а также вклад компании в развитие продуктов с низким углеродным следом", говорится в сообщении.

"Мы рады получить высокую оценку CDP - наиболее авторитетного в мировом инвестиционном сообществе агентства в области оценки устойчивого развития компаний в сфере климата, - сказал генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, слова которого приводятся в сообщении. - "Металлоинвест" придерживается стратегии Net Zero (углеродной нейтральности - прим. ТАСС), принятой в январе 2021 года, у нас есть ряд уже реализуемых проектов, которые будут способствовать достижению этой цели и позволят отрасли увеличить использование наиболее экологически чистого железорудного сырья".

"Металлоинвест" ранее заявлял, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в том числе за счет оптимизации процессов производства кокса, агломерата и чугуна и перехода на "чистый" ("голубой", "желтый" и "зеленый") водород в технологическом процессе.

CDP - некоммерческая организация, которая собирает данные об экологических показателях компаний, городов и регионов и ведет глобальную базу данных по их воздействию на окружающую среду по категориям "изменение климата", "леса" и "водная безопасность".

О компании

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.

В состав "Металлоинвеста" входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат, комбинат "Уральская сталь", а также компания по вторичной переработке металла "Уралметком".