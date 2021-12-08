Мицотакис: Россия уже 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Россия на протяжении уже 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы обсуждали ситуацию на энергетическом рынке, - сказал Мицотакис. - Россия на протяжении последних 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию, а Греция в свою очередь является надежным партнером. <...> Важно, чтобы, несмотря на нестабильные условия на рынке, любые корректировки в поставках природного газа не отклонялись значительно от действующего соглашения".

Греческий премьер отметил, что во время встречи затрагивались вопросы инвестиций и туризма. "Мы обсуждали дальнейшие перспективы греческих инвестиций в Россию и российских - в Грецию, темы, которые касаются туризма, то, как мы можем принять больше туристов из России следующим летом в Греции, и думаю, что мы пришли к единому плану действий", - сказал Мицотакис.

"Хочу поблагодарить президента Путина за интерес, который он проявил к архивам еврейских общин, которые вернутся в Грецию, что позволит закрыть нерешенный вопрос многих десятилетий", - добавил премьер.

В свою очередь президент РФ объявил, что Москва приняла решение передать Афинам архивы еврейских общин Греции, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны, а с 1945 года находились в российской столице.