Более 100 млн рублей направят на поддержку сыроваров Подмосковья в 2022 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сыровары Московской области в следующем году смогут получить до 35 млн рублей в виде грантов на развитие производства, всего на эти цели в бюджете Подмосковья предусмотрели более 100 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра, и в этом году мы вышли на первое место в России в этом направлении. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона, в следующем году будут выделены субсидии в размере 103 млн рублей. Государственную поддержку планируется осуществить в форме гранта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что в регионе будет возобновлена поддержка сыроваров. Так, с 2017 года по 2019 год 11 производителей сыра смогли получить гранты на общую сумму 260 млн рублей.

"Максимальный размер гранта составит 35 млн рублей - 60% от проекта. На эти деньги сыроделы смогут приобрести модульные сыроварни, отремонтировать и реконструировать имеющиеся объекты, закупить современное оборудование и технику для производства, хранения и сбыта сыров", - добавил Воскресенский.