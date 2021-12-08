ФАПы в Псковской области в 2022 году смогут продавать жизненно важные лекарства

ПСКОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты в Псковской области с 2022 года получат право продавать населению жизненно важные лекарства. В первую очередь, торговать медпрепаратами будут ФАПы, расположенные на тех территориях, где поблизости отсутствуют аптеки. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

Для Псковской области эта тема крайне актуальна, особенно это касается удаленных поселков и деревень. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений.

"В Псковской области фельдшерско-акушерские пункты смогут продавать лекарства. От жителей области поступает много обращений по поводу продажи лекарств в ФАПах. <..> Планируется организовать аптечную деятельность в 185 ФАПах, в первую очередь, там, где поблизости нет аптек. При этом продавать в пунктах смогут лекарства из перечня жизненно важных", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, продавать лекарственные препараты сможет каждый ФАП или врачебная амбулатория, где есть лицензия и медицинские работники, прошедшие обучение по фармацевтической деятельности. "Для этого необходимо специализированное оборудование: шкафы, сейф, кассовый аппарат, аппарат для бесконтактной оплаты, считыватель прибытия и выбытия препаратов", - говорится в сообщении.